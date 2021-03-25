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День Волі у Білорусі: поліція затримувала десятки активістів та проводила обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У День Волі в Білорусі затримали більше ста людей, які виходили на акції у різних містах країни. Про це пише УНН з посиланням на правозахисний центр “Весна”.

Деталі

У День Волі білоруси у різних містах країни виходили на акції, де їх затримували силовики та чинили різні форму тискуна громадян за їх активну громадянську позицію і невдоволення діями влади. Зокрема, у місті Гродно дружина місцевого активіста та журналіста Анджея Почобута повідомила, що силовики у балаклавах проводять обшуки у їхньому домі у рамках кримінальної справи за розпалювання ворожнечі (ст. 130 КК РБ).

Обшуки проходили і в редакції при Союзі поляків в Білорусі. Забрали газети “Głos znad Niemna” і журнали “Magazyn Polski”, комп’ютери та обладнання.

Затримання, допити та обшуки активістів відбулися у Вітебську, Річиці, Гірках, Міорах, Гомелі та інших містах країни. Центр Мінська заздалегідь заблокувала міліція, тому масових акцій, як зазвичай, не відбулося.

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Додатково

Акції солідарності з білорусами відбулися в Гамбурзі, Відні, Варшаві, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах.

25 березня в Білорусі відзначають День Волі — річницю проголошення в 1918 році незалежності Білоруської Народної Республіки, першої національної держави білорусів, в якій офіційним прапором був біло-червоно-білий, гербом — “Погоня”, державною мовою — білоруська.

Нагадаємо

Білоруські служби затримали президента Спілки поляків Білорусі Анджеліку Борис. Польща викликала представника білоруського посольства у Варшаві.

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