У Білорусі затримали голову Спілки поляків

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У МЗС Польщі вважають, що арешт Анжеліки Борис, яку кілька днів тому було обрано на черговий термін, рівносильний витісненню польськості. Представник білоруської дипломатії був викликаний у відомство та отримав однозначне повідомлення про те, що дії білоруської влади суперечать міжнародним зобов’язанням Білорусі щодо двостороннім польсько-білоруським зобов’язанням щодо захисту польської меншини.

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“Міністерство закордонних справ висловлює своє заперечення затриманням білоруськими службами Анджеліки Борис, президента Спілки поляків Білорусі. У вечірні години Тимчасовий повірений у справах Посольства Республіки Білорусь був викликаний до Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Арешт пані Анжеліки Борис не лише впливає на добрі стосунки з Польщею, а й впливає на традиційний білоруський мультикультуралізм. Ми закликаємо до якнайшвидшого звільнення президента Спілки поляків Білорусі та припинення свавільних переслідувань представників польської меншини”, — повідомляють у пресслужбі МЗС Польщі.

Нагадаємо

Білорусь вислала з країни консула Генерального консульства Республіки Польща в Бресті Єжи Тімофеюка через участь в неофіційному заході.

Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь вирішило вислати двох Генеральних консулів Республіки Білорусь у Білостоці та у Варшаві.