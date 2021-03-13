Польща висилає двох Генеральних консулів Республіки Білорусь

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Двох генконсулів Білорусі оголосили персонами нон-грата у Польщі у відповідь на видалення з Білорусі двох представників польської дипломатії.

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“З огляду на продовження Мінськом недружніх жестів щодо польських дипломатів польське Міністерство закордонних справ у відповідь вирішило вислати Генерального консула Республіки Білорусь у Білостоці та Консула Республіки Білорусь з місія у Варшаві”, — написав Марцін Пшидач.

Нагадаємо

Російський консул Ігор Явепков, висланий з Польщі, був заражений коронавірусом, і все ж він брав участь у зустрічах і з'являвся в громадських місцях. Польща оголосила персоною нон-грата білоруського дипломата у відповідь на видворення Мінськом польського консула в Бресті.