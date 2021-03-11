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Російський консул визнаний персоною нон-грата в Польщі

Російський консул визнаний персоною нон-грата в Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Російський консул Ігор Явепков, висланий з Польщі, був заражений коронавірусом, і все ж він брав участь у зустрічах і з'являвся в громадських місцях. Про це пише УНН з посиланням на RMF24.

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“Консул, незважаючи на отримання інформації про зараження вірусом, що викликає Covid-19, не дотримувався санітарних правил, брав участь у зустрічах, з’являвся в громадських місцях, загрожуючи життю сторонніх. Генеральний консул Російської Федерації в Познані Ігор Явепков був визнаний персоною нон-грата в Польщі. Відповідно до процедури, він покинув територію Республіки Польща. Його дії могли заразити інших людей”, — сказав речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

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До прийняття рішення про вислання Явепков вжив “низку дій та заходів, створюючи додаткову епідемічну загрозу в Польщі”, — заявив речник міністра, координатора спецслужб. Його бачили, серед інших коли він задокументував Познанську демонстрацію на захист Олексія Навального 23 січня.

За його словами, дії дипломата, якого вже вислали з Польщі, слід оцінювати як безвідповідальний та небезпечний, адже він міг заразити інших людей. Він зазначив, що іноземні партнери Польщі також відзначали випадки ігнорування правилами протидії епідемії дипломатами з Росії.

Додатково

За даними порталу TVP Info, дипломат був відправлений у країну у відповідь на нещодавнє вислання Росією кількох дипломатів ЄС — з Генерального консульства Республіки Польща в Санкт-Петербурзі та з німецьких та шведських дипломатичних місій. Росіянин був висланий Міністерством закордонних справ 8 лютого, а 20 лютого покинув Польщу. За даними TVP Info, дипломат та його дочка отримали позитивний результат 21 січня, а трьома днями раніше зараження ГРВІ-CoV-2 було підтверджено у російської дружини.

Тим не менше, він не залишився ізольованим і залишив місце проживання.

Нагадаємо

Каракас оголосив посла ЄС Ісабель Брільанте Педросу персоною нон-грата і дав їй 72 години, щоб покинути країну. Вашингтон вважає невиправданими дії російської влади, які вирішили вислати з Росії дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції через їх участі в несанкціонованому мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

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