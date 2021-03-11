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Российский консул признан персоной нон-грата в Польше

Российский консул признан персоной нон-грата в Польше

Киев  •  УНН

 • 18004 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Российский консул Игорь Явепков, высланный из Польши, был заражен коронавирусом, и все же он участвовал во встречах и появлялся в общественных местах. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

"Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим Covid-19, не соблюдал санитарных правил, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, угрожая жизни посторонних. Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Явепков был признан персоной нон-грата в Польше. Согласно процедуре, он покинул территорию Республики Польша. Его действия могли заразить других людей ", - сказал представитель министра-координатора спецслужб Станислав угли.

Детали

До принятия решения о высылке Явепков принял "ряд действий и мероприятий, создавая дополнительную эпидемическую угрозу в Польше", - заявил представитель министра, координатора спецслужб. Его видели, среди других когда он задокументировал Познаньскую демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января.

По его словам, действия дипломата уже выслали из Польши, следует оценивать как безответственный и опасный, ведь он мог заразить других людей. Он отметил, что иностранные партнеры Польши также отмечали случаи игнорирования правилам противодействия эпидемии дипломатами из России.

Дополнительно

По данным портала TVP Info, дипломат был отправлен в страну в ответ на недавнее высылке Россией нескольких дипломатов ЕС - из Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге и с немецких и шведских дипломатических миссий. Россиянин был выслан Министерством иностранных дел 8 февраля, а 20 февраля покинул Польшу. По данным TVP Info, дипломат и его дочь получили положительный результат 21 января, а тремя днями ранее заражения ОРВИ-CoV-2 было подтверждено в российской дружины.

Тем не менее, он не остался изолированным и оставил место жительства.

Напомним

Каракас объявил посла ЕС Исабель Брильанте Педросу персоной нон-грата и дал ей 72 часа, чтобы покинуть страну.

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