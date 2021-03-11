Российский консул признан персоной нон-грата в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российский консул Игорь Явепков, высланный из Польши, был заражен коронавирусом, и все же он участвовал во встречах и появлялся в общественных местах. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.
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"Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим Covid-19, не соблюдал санитарных правил, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, угрожая жизни посторонних. Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Явепков был признан персоной нон-грата в Польше. Согласно процедуре, он покинул территорию Республики Польша. Его действия могли заразить других людей ", - сказал представитель министра-координатора спецслужб Станислав угли.
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До принятия решения о высылке Явепков принял "ряд действий и мероприятий, создавая дополнительную эпидемическую угрозу в Польше", - заявил представитель министра, координатора спецслужб. Его видели, среди других когда он задокументировал Познаньскую демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января.
По его словам, действия дипломата уже выслали из Польши, следует оценивать как безответственный и опасный, ведь он мог заразить других людей. Он отметил, что иностранные партнеры Польши также отмечали случаи игнорирования правилам противодействия эпидемии дипломатами из России.
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По данным портала TVP Info, дипломат был отправлен в страну в ответ на недавнее высылке Россией нескольких дипломатов ЕС - из Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге и с немецких и шведских дипломатических миссий. Россиянин был выслан Министерством иностранных дел 8 февраля, а 20 февраля покинул Польшу. По данным TVP Info, дипломат и его дочь получили положительный результат 21 января, а тремя днями ранее заражения ОРВИ-CoV-2 было подтверждено в российской дружины.
Тем не менее, он не остался изолированным и оставил место жительства.
Напомним
Каракас объявил посла ЕС Исабель Брильанте Педросу персоной нон-грата и дал ей 72 часа, чтобы покинуть страну.