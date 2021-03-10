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Білорусь висилає з країни польського консула в Бресті

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Білорусь висилає з країни консула Генерального консульства Республіки Польща в Бресті Єжи Тімофеюка через участь в неофіційному заході. Про це йдеться в повідомленні МЗС Білорусі, яке з’явилося на сайті міністерства у вівторок, 9 березня, передає УНН із посиланням на DW.

Що відомо

Обурення у МЗС Білорусі викликало те, що, за його даними, Тімофеюк 28 лютого в Бресті взяв участь в неофіційному заході, присвяченому “дню проклятих солдатів” — учасників антикомуністичного підпілля в Польщі під час і після Другої світової війни.

Цитата

“Абсолютно неприйнятні для нас героїзація військових злочинців, цинічне виправдання геноциду білоруського народу, грубі порушення зобов’язань польської сторони щодо недопущення героїзації нацизму”, — йдеться в повідомленні білоруського міністерства.

Деталі

Через дії Тімофеюка в МЗС Білорусі був також викликаний Тимчасовий Повірений у справах Польщі в Білорусі Мартін Войцеховський, йому був заявлений рішучий протест.

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Зокрема, у МЗС нагадали про злочини “проклятих солдатів” під командуванням Ромуальда Райса, загін якого вбив кілька десятків православних селян на сході Польщі.

Що передувало

У березні 2019 року через загон Райса вже стався дипломатичний скандал між Польщею та Білоруссю: після того, як співробітники польського Інституту національної пам’яті опублікували дослідження, згідно з яким Райс не діяв з наміром знищити білоруську громаду, для дачі пояснень в білоруське міністерство був викликаний польський посол Артур Михальський.

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