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РФ і Білорусь у березні проведуть спільні військово-тактичні навчання

РФ і Білорусь у березні проведуть спільні військово-тактичні навчання

Київ • УНН

 • 19159 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Росія та Білорусь мають намір провести спільні військово-тактичні навчання, які заплановані на середину березня, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міноборони РФ. 

Цитата: 

"Протягом березня поточного року на полігоні "Полівно" в Ульянівській області і полігоні "Осиповічський" у Мінській області Республіки Білорусь пройдуть спільні російсько-білоруські тактичні навчання аеромобільних військ Росії і Сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь", - повідомляє міноборони Росії.

Деталі 

Перше в 2021 році спільне російсько-білоруське тактичне навчання пройде в період з 9 по 20 березня на полігоні "Полівно" в Ульянівській області.

Всього в навчанні буде задіяно понад 400 російських військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки Ульяновського з'єднання, від білоруської сторони понад 80 військовослужбовців окремого гвардійського десантно-штурмового з'єднання Сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь, дислокованого в Бресті.

Паралельно, в період з 15 по 27 березня, на полігоні "Осиповічський" у Мінській області Республіки Білорусь пройде спільне білорусько-російське тактичне навчання.

Від Російської Федерації в навчанні візьмуть участь близько 90 військовослужбовців гвардійського Чорноморського десантно-штурмового полку Псковського гвардійського з'єднання ВДВ, від ССО збройних сил Республіки Білорусь понад 400 осіб особового складу та близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки Вітебського окремого гвардійського повітряно-десантного з'єднання.

Доповнення 

У Чорному морі почалися військово-морські навчання НАТО Poseidon21.

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