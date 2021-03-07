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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58433 просмотра

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3 марта, 20:50 • 79662 просмотра

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РФ и Беларусь в марте проведут совместные военно-тактические учения

РФ и Беларусь в марте проведут совместные военно-тактические учения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Россия и Беларусь намерены провести совместные военно-тактические учения, которые запланированы на середину марта, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Цитата:

"В течение марта текущего года на полигоне "Поливно" в Ульяновской области и полигоне "Осиповичский" в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения аэромобильных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь", - сообщает Минобороны России.

Детали

Первое в 2021 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне "Поливно" в Ульяновской области.

Всего в обучении будет задействовано более 400 российских военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, дислоцированного в Бресте.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне "Осиповичский" в Минской области Республики Беларусь пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение.

От Российской Федерации в учениях примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО вооруженных сил Республики Беларусь более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Дополнение

В Черном море начались военно-морские учения НАТО Poseidon21.

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