Беларусь высылает из страны польского консула в Бресте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Беларусь высылает из страны консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии. Об этом говорится в сообщении МИД Беларуси, которое появилось на сайте министерства во вторник, 9 марта, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
Возмущение в МИД Беларуси вызвало то, что, по его данным, Тимофеюк 28 февраля в Бресте принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном “дню проклятых солдат” — участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны.
Цитата
“Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубые нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма”, — говорится в сообщении белорусского министерства.
Детали
Из-за действий Тимофеюка в МИД Беларуси был также вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, ему был заявлен решительный протест.
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В частности, в МИД напомнили о преступлениях “проклятых солдат” под командованием Ромуальда Райса, отряд которого убил несколько десятков православных крестьян на востоке Польши.
Что предшествовало
В марте 2019 года через загон Райса уже произошел дипломатический скандал между Польшей и Беларусью: после того, как сотрудники польского Института национальной памяти опубликовали исследование, согласно которому Райс бездействовал с намерением уничтожить белорусскую общину, для дачи объяснений в белорусское министерство был вызван польский посол Артур Михальский.
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