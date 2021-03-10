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Беларусь высылает из страны польского консула в Бресте

Беларусь высылает из страны польского консула в Бресте

Киев  •  УНН

 • 20472 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Беларусь высылает из страны консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии. Об этом говорится в сообщении МИД Беларуси, которое появилось на сайте министерства во вторник, 9 марта, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

Возмущение в МИД Беларуси вызвало то, что, по его данным, Тимофеюк 28 февраля в Бресте принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном “дню проклятых солдат” — участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны.

Цитата

“Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубые нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма”, — говорится в сообщении белорусского министерства.

Детали

Из-за действий Тимофеюка в МИД Беларуси был также вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, ему был заявлен решительный протест.

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В частности, в МИД напомнили о преступлениях “проклятых солдат” под командованием Ромуальда Райса, отряд которого убил несколько десятков православных крестьян на востоке Польши.

Что предшествовало

В марте 2019 года через загон Райса уже произошел дипломатический скандал между Польшей и Беларусью: после того, как сотрудники польского Института национальной памяти опубликовали исследование, согласно которому Райс бездействовал с намерением уничтожить белорусскую общину, для дачи объяснений в белорусское министерство был вызван польский посол Артур Михальский.

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