День волі у Білорусі: спецтехніка у Мінську, точкові затримання, штрафи за прапори - деталі

Деталі

25 березня в Білорусі відзначають День волі — неофіційний день-символ білоруського національної самосвідомості, який традиційно викликає невдоволення у режиму Олександра Лукашенка і супроводжується репресіями щодо тих, хто публічно святкує цю дату.

Як повідомляє TUT.BY, в Жодіно на електронні адреси 12 об’єктів, в тому числі шкіл і підприємств, прийшли повідомлення про мінування. Мати п’ятьох дітей Інна Добротвір отримала рекордно великий штраф — 5,8 тисяч рублів за вивішені портрети Світлани Тіхановської, Марії Колеснікової і Віктора Бабарико та герб “Погоня” на вікні. З самого ранку на будівлях, деревах, огорожах і інших місцях появлются біло-червоно-білі прапори.

Вранці в Солігорську затримали міського активіста Павла Батуєва. Як повідомляє “Вясна”, затримання проводили співробітники СК РУВС Солігорська.

Сьогодні ж стало відомо, що проти глави Союзу поляків Анжеліки Боріс і “інших осіб” порушили кримінальну справу за статтею про розпалювання національної ворожнечі.

За інформацією правозахисного центру “Вясна”, в столиці Білорусі затримали лідера “Молодого фронту” Дениса Урбановіча. Причина затримання невідома. За інформацією правозахисників, його відвезли в Жодіно. Вранці в Мінську затримали Лізавету Македон, пише “Вясна”. Як повідомляють правозахисники, в квартирі за місцем проживання провели обшук, її відвезли до Слідчого комітету на допит. За попередньою інформацією, це пов’язано з серпневими подіями, пише “Вясна”, яка стала публікувати оновлюваний список затриманих.

Як повідомляє “Белсат”, у Вітебську затримали опозиціонера Бориса Хамайду. Він вийшов на одиночний пікет з гербом “Погоня”. Зараз, повідомляє видання, він перебуває в залізничному РВВС Вітебська.

Імовірність провокацій

Читачі TUT.BY повідомляють, що в різних частинах Мінська з’являються люди в одязі білого і червоного кольорів, з БЧБ-символікою.

“Ведуть вони себе не дуже адекватно — кричать, розклеюють наклейки з символікою. Це при тому, що люди, які не підтримують чинну владу, намагаються бути непомітними, враховуючи, що відбувається в країні, як їх затримують, судять. Все це дуже схоже на навмисну дискредитацію тих, хто ходить під БЧБ-прапорами”, — розповідає мінчанин Вадим.

Ще один мінчанин, ім’я якого видання не називає, розповів, що на “вулиці Богдановіча в Мінську якась дівчина з БЧБ-прапором на плечах кричала „Живе Білорусь!“ і нецензурно висловлювалася на адресу перехожих”.

Спецтехніка в Мінську

The Village Belarus передало, що в сторону площі Незалежності в Мінську поїхала колона автобусів з тонованими вікнами. Як видно на відео, яке опублікувало видання, автобусів було не менше десяти.

Білоруська редакція “Радіо Свобода” опублікувала фото спецтехніки, яку помітили в центрі Мінська. Серед неї є і броньовик “Захисник”. Відео з водометами і штурмовими загороджувальними комплексами “Рубіж”, які їдуть по проспекту Незалежності опублікувало “Єврорадіо”.

Державтоінспекція Мінська відзвітувала про затримання двох водіїв за гудки на проспекті Незалежності. Водіїв і їх автомобілі доставили в РУВС.

У новому КоАП відповідальність за порушення правил користування сигналом прописана в статті 18.13. Пункт 14 цієї статті — порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил користування звуковими сигналами в місці проведення масового заходу — передбачає штраф до 10 базових з позбавленням прав до одного року або без позбавлення.