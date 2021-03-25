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У Білорусі порушили кримінальну справу проти глави Союзу поляків

У Білорусі порушили кримінальну справу проти глави Союзу поляків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Кримінальну справу стосовно голови Союзу поляків Анжеліки Боріс порушено в зв’язку з діями, нібито спрямованими на розпалювання національної та релігійної ворожнечі. Про це повідомили в четвер у Генеральній прокуратурі Білорусі, пише УНН.

Деталі

“Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно голови незареєстрованого в Білорусі так званого Союзу поляків та інших осіб кримінальну справу за частиною 3 статті 130 КК Республіки Білорусь (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ворожнечі за ознакою національної, релігійної, мовної та іншої соціальної приналежності, а також (дії) щодо реабілітації нацизму, вчинені групою осіб)”, — зазначили в Генпрокуратурі.

За даними відомства, ці люди, “позиціонуючи себе членами спілки”, з 2018 року по теперішній час в Гродно та інших населених пунктах області із залученням неповнолітніх організували і провели нібито “ряд незаконних масових заходів із вшанування учасників антирадянських бандформувань, що діяли під час і після Великої Вітчизняної війни, які здійснювали грабежі, вбивства мирного населення Білорусі, знищення майна”.

“Їхні дії мали на меті реабілітації нацизму, виправдання геноциду білоруського народу”, — заявили в Генпрокуратурі Білорусі.

Контекст

24 березня суд в Гродно заарештував Борис на 15 діб. Союз поляків у Білорусі повідомив, що вона була затримана за організацію ярмарку майстрів, яка традиційно проводиться союзом в честь святого Казимира. Міністерство закордонних справ Польщі вимагає швидкого звільнення затриманої.

За даними Білоруської асоціації журналістів, в Гродно в четвер проходить обшук в квартирі журналіста Анджея Почобута в рамках кримінальної справи за статтею про розпалювання ворожнечі.

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