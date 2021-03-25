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В Беларуси возбудили уголовное дело против главы Союза поляков

В Беларуси возбудили уголовное дело против главы Союза поляков

Киев  •  УНН

 • 13125 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Уголовное дело в отношении главы Союза поляков Анжелики Борис возбуждено в связи с действиями, якобы направленными на разжигание национальной и религиозной вражды. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре Беларуси, пишет УНН.

Детали

“Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого Союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также (действия) по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)”, — отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, эти люди, “позиционируя себя членами союза”, с 2018 года по настоящее время в Гродно и других населенных пунктах области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели якобы “ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества”.

“Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа”, — заявили в Генпрокуратуре Беларуси.

Контекст

24 марта суд в Гродно арестовал Борис на 15 суток. Союз поляков в Беларуси сообщил, что она была задержана за организацию ярмарки мастеров, традиционно проводимой союзом в честь святого Казимира. Министерство иностранных дел Польши потребовало скорейшего освобождения задержанной.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно в четверг проходит обыск в квартире журналиста Анджея Почобута в рамках уголовного дела по статье о разжигании вражды.

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