День воли в Беларуси: спецтехника в Минске, точечные задержания, штрафы за флаги - детали

Детали

25 марта в Беларуси отмечают День воли — неофициальный день-символ белорусского национального самосознания, который традиционно вызывает недовольство у режима Александра Лукашенко и сопровождается репрессиями в отношении тех, кто публично празднует эту дату.

Как сообщает TUT.BY, в Жодино на электронные адреса 12 объектов, в том числе школ и предприятий, пришли сообщения о минировании. Мать пятерых детей Инна Добротвор получила рекордно большой штраф — 5,8 тысячи рублей за вывешенные портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Виктора Бабарико и герб “Погоня” на окне. С самого утра на зданиях, деревьях, ограждениях и прочих местах появлются бело-красно-белые флаги.

Утром в Солигорске задержали городского активиста Павла Батуева. Как сообщает “Вясна”, задержание проводили сотрудники СК РУВД Солигорска.

Сегодня же стало известно, что против главы Союза поляков Анжелики Борис и “иных лиц” возбудили уголовное дело по статье о разжигании национальной вражды.

По информации правозащитного центра “Вясна”, в столице Беларуси задержали лидера “Молодого фронта” Дениса Урбановича. Причина задержания неизвестна. По информации правозащитников, его отвезли в Жодино. Утром в Минске задержали Лизавету Македон, пишет “Вясна”. Как сообщают правозащитники, в квартире по месту жительства провели обыск, ее увезли в Следственный комитет на допрос. По предварительной информации, это связано с августовскими событиями, пишет “Вясна”, которая стала публиковать обновляемый список задержанных.

Как сообщает “Белсат”, в Витебске задержали оппозиционера Бориса Хамайду. Он вышел на одиночный пикет с гербом “Погоня”. Сейчас, сообщает издание, он находится в Железнодородном РОВД Витебска.

Вероятность провокаций

Читатели TUT.BY сообщают, что в разных частях Минска появляются люди в одежде белого и красного цветов, с БЧБ-символикой.

“Ведут они себя не очень адекватно — кричат, расклеивают наклейки с символикой. Это при том, что люди, которые не поддерживают действующую власть, стараются быть незаметными, учитывая, что происходит в стране, как их задерживают, судят. Все это очень похоже на умышленную дискредитацию тех, кто ходит под БЧБ-флагами”, — рассказывает минчанин Вадим.

Еще один минчанин, имя которого издание не называет, рассказал, что на “улице Богдановича в Минске некая девушка с БЧБ-флагом на плечах орала „Жыве Беларусь!“ и нецензурно высказывалась в адрес прохожих”.

Спецтехника в Минске

The Village Belarus передало, что в сторону площади Независимости в Минске поехала колонна автобусов с тонированными стеклами. Как видно на видео, которое опубликовало издание, автобусов было не менее десяти.

Белорусская редакция “Радио Свобода” опубликовала фото спецтехники, которую заметили в центре Минска. Среди нее есть и броневик “Защитник”. Видео с водометами и штурмовыми заградительными комплексами “Рубеж”, которые едут по проспекту Независимости опубликовало “Еврорадио”.

Госавтоинспеция Минска отчиталась о задержании двоих водителей за гудки на проспекте Независимости. Водителей и их автомобили доставили в РУВД.

В новом КоАП ответственность за нарушения правил пользования сигналом прописана в статье 18.13. Пункт 14 этой статьи — нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия — предусматривает штраф до 10 базовых с лишением прав до одного года или без лишения.