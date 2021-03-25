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День Воли в Беларуси: полиция задерживала десятки активистов и проводила обыски

День Воли в Беларуси: полиция задерживала десятки активистов и проводила обыски

Киев  •  УНН

 • 14556 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В День Воли в Беларуси задержали больше ста людей, которые выходили на акции в разных городах страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на правозащитный центр “Весна”.

Детали

В День Воли белорусы в разных городах страны выходили на акции, где их задерживали силовики и делали различные формы давления на граждан за их активную гражданскую позицию и недовольство действиями власти. В частности, в городе Гродно жена местного активиста и журналиста Анджея Почобута сообщила, что силовики в балаклавах проводят обыски в их доме в рамках уголовного дела за разжигание вражды (ст. 130 УК РБ).

Обыски проходили и в редакции при Союзе поляков в Беларуси. Забрали газеты “Głos znad Niemna” и журналы “Magazyn Polski”, компьютеры и оборудование.

Задержание, допросы и обыски активистов прошли в Витебске, Речице, Горках, Миорах, Гомеле и других городах страны. Центр Минска заранее заблокировала милиция, поэтому массовых акций, как правило, не произошло.

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Дополнительно

Акции солидарности с белорусами состоялись в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

25 марта в Беларуси отмечают День Воли — годовщину провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, первой национального государства белорусов, в которой официальным флагом был бело-красно-белый, гербом — “Погоня”, государственным — белорусская.

Напомним

Белорусские службы задержали президента Союза поляков Беларуси Анджелику Борис. Польша вызвала представителя белорусского посольства в Варшаве.

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