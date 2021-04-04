Білорусь: правозахисники назвали число затриманих в березні

Деталі

На Мінськ, за даними правозахисників, прийшлося 841 затримання. У регіонах найчастіше затримували людей в Брестській області: там зазначено не менше 76 випадків затримання.

За березень судами було розглянуто понад 490 адміністративних справ щодо громадських активістів та учасників протестів. В результаті судів було призначено 395 адміністративних арештів на строк від 3 до 30 діб і виписано 82 штрафи розміром від 2 до 200 базових величин.

Доповнення

У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко.

C 1 березня в Білорусі вступили в силу зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Процесуально-виконавчий кодекс про адміністративні правопорушення. Новий КоАП зробив жорсткішими санкції стосовно учасників мирних протестів, які проводяться без дозволу влади. Максимальний штраф встановлений в розмірі 200 базових величин, а максимальний термін адміністративного арешту - 30 діб.