Беларусь: правозащитники назвали число задержанных в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Беларуси в течение марта были задержаны 1 139 участников протестов, сообщили в правозащитном центре "Весна", пишет УНН.
Детали
На Минск, по данным правозащитников, пришлось 841 задержаний. В регионах чаще всего задерживали людей в Брестской области: там указано о не менее 76 случаях задержания.
За март судами было рассмотрено более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. В результате судов было назначено 395 административных арестов на срок от 3 до 30 суток и выписано 82 штрафа размером от 2 до 200 базовых величин.
Дополнение
В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.
C 1 марта в Беларуси вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях. Новый КоАП ужесточил санкции в отношении участников мирных протестов, которые проводятся без разрешения властей. Максимальный штраф установлен в размере 200 базовых величин, а максимальный срок административного ареста - 30 суток.