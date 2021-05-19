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Україна відреагувала на репресії білоруської влади щодо опозиційного ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Україна засуджує блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу TUT.BY та закликає припинити атаки на свободу слова. Про це написав у своєму Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Україна відреагувала на репресії білоруської влади щодо опозиційного ЗМІ

Цитата

“Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу http://tut.by і переслідування його журналістів. TUT.BY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова”, — написав Ніколенко.

Контекст

У вівторок, 18 травня, в офіси порталу TUT.BY прийшли представники департаменту фінансових розслідувань (ДФР) Комітету державного контролю (КДК) Республіки Білорусь.

Як уточнюється в матеріалі на порталі TUT.BY, станом на вечір вівторка, співробітники, які перебували в офісі, в тому числі члени редакції, не відповідають на дзвінки. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані. Представники ДФР знаходяться і в регіональних офісах видання.

Зрештою, силовики також прийшли додому до ряду журналістів, включаючи головного редактора Марину Золотову. Двері на її поверсі виламані.

В свою чергу, як повідомили в пресслужбі КДК, щодо “посадових осіб” TUT BY MEDIA (“ТУТ БАЙ МЕДІА”) 18 травня порушено кримінальну справу. За версією відомства, йдеться частини 2 статті 243 КК Республіки Білорусь — про ухилення від “сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі”.

Як повідомляв УНН, в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) стурбовані розгромом білоруською владою одного з найпопулярніших в країні незалежних новинних порталів TUT.BY. Події навколо цього онлайн-ЗМІ “ще раз підкреслюють тривожну ситуацію зі свободою ЗМІ, доступом до інформації та безпекою журналістів” в Білорусі, заявила у вівторок, 18 травня, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

Своєю чергою, США різко засудили тиск влади Білорусі на один з найпопулярніших в республіці незалежних новинних порталів TUT.BY. Обшуки в офісах TUT.BY і будинках його співробітників пройшли “під надуманим приводом розслідування податкового шахрайства”, йдеться в заяві на сайті посольства США в Білорусі, опублікованому у вівторок, 18 травня.

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