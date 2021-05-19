В ЄС, США та ОБСЄ відреагували на обшуки та репресії щодо білоруського порталу Tut.by

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“В офіси TUT і hoster прийшов ДФР. До редакторів додому теж”, — написав він у Facebook.

Йдеться, зокрема, про Hoster.by — найбільший реєстратор та технічний адміністратор національних доменних зон .BY / .БЕЛ. За словами Волошина, співробітники ДФР — вдома у гендиректора Hoster.by Сергія Повалишева.

Деталі

Як уточнюється в матеріалі на порталі Tut.by, станом на вечір вівторка, співробітники, які перебували в офісі, в тому числі члени редакції, не відповідають на дзвінки. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані. Представники ДФР знаходяться і в регіональних офісах видання.

Нарешті, силовики також прийшли додому до ряду журналістів, включаючи головного редактора Марину Золотову. Двері на її поверсі виламані.

У Комітеті держконтролю повідомили про порушення кримінальної справи

Як повідомили в прес-службі КДК, щодо “посадових осіб” TUT BY MEDIA (“ТУТ БАЙ МЕДІА”) 18 травня порушено кримінальну справу. За версією відомства, йдеться частини 2 статті 243 КК Республіки Білорусь — про ухилення від “сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі”.

У 2019 “ТУТ БАЙ МЕДІА” отримала статус резидента Парку високих технологій (ПВТ). Як стверджують в Департаменті фінансових розслідувань, компанією “була отримана виручка, не обумовлена ​​діяльністю, дозволеної для резидентів ПВТ”. Про це поінформували адміністрацію парку.

“ТУТ БАЙ МЕДІА” втратила право на податкові пільги. Слідчі вважають, що в результаті “необґрунтованого використання ТОВ „ТУТ БАЙ МЕДІА“ державної підтримки як резидента Парку високих технологій державі було завдано збитків в особливо великому розмірі”.

За словами Кирила Волошина, домен порталу заблокований.

На підставі повідомлення Генпрокуратури міністерство інформації прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу Tut.by і його копій, повідомили агентству БЕЛТА в Мінінформі республіки. За версією прокуратури, встановлено “численні факти порушень закону про ЗМІ”. Так, прокурори стверджують, що в публікаціях порталу “міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL”.

Реакція ОБСЄ, США та ЄС

В Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) стурбовані розгромом білоруською владою одного з найпопулярніших в країні незалежних новинних порталів Tut.by. Події навколо цього онлайн-ЗМІ “ще раз підкреслюють тривожну ситуацію зі свободою ЗМІ, доступом до інформації та безпекою журналістів” в Білорусі, заявила у вівторок, 18 травня, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська зв’язалася з головою Єврокомісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляйен через ситуацію з порталом Tut.by, доступ до якого був обмежений, а також з компанією “ТУТ БАЙ МЕДІА”, відносно співробітників якої порушили кримінальну справу за статтею про ухиляння від “сплати податків в особливо великому розмірі”. Відповідний запис розміщений у вівторок, 18 травня, на каналах опозиціонерки.

Своєю чергою, США різко засудили тиск влади Білорусі на один з найпопулярніших в республіці незалежних новинних порталів Tut.by. Обшуки в офісах Tut.by і будинках його співробітників пройшли “під надуманим приводом розслідування податкового шахрайства”, йдеться в заяві на сайті посольства США в Білорусі, опублікованому у вівторок, 18 травня.