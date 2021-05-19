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В ЕС, США и ОБСЕ отреагировали на обыски и репрессии в отношении белорусского портала Tut.by

Киев • УНН

 • 20210 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Во вторник, 18 мая, в офисы портала Tut.by пришли представители департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин, передает УНН.

В ЕС, США и ОБСЕ отреагировали на обыски и репрессии в отношении белорусского портала Tut.by

Цитата

“В офисы TUT и hoster пришел ДФР. К редакторам домой тоже”, — написал он в Facebook.

Речь идет про Hoster.by — крупнейший регистратор и технический администратор национальных доменных зон .BY / .БЕЛ. По словам Волошина, сотрудники ДФР — дома у гендиректора Hoster.by Сергея Повалишева.

Детали

Как уточняется в материале на портале Tut.by, по состоянию на вечер вторника, сотрудники, которые находились в офисе, в том числе члены редакции, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены. Представители ДФР находятся и в региональных офисах издания.

Наконец, силовики также пришли домой к ряду журналистов, включая главного редактора Марину Золотову. Двери на ее этаже выломаны.

В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела

Как сообщили в пресс-службе КГК, по “должностных лиц” TUT BY MEDIA (“ТУТ БАЙ МЕДИА”) 18 мая возбуждено уголовное дело. По версии ведомства, говорится части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь — об уклонении от “уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере”.

В 2019 “ТУТ БАЙ МЕДИА” получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). Как утверждают в Департаменте финансовых расследований, компанией “была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ”. Об этом сообщили администрацию парка.

“ТУТ БАЙ МЕДИА” потеряла право на налоговые льготы. Следователи считают, что в результате “необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки в качестве резидента Парка высоких технологий государству был нанесен ущерб в особо крупном размере”.

По словам Кирилла Волошина, домен портала заблокирован.

На основании сообщения Генпрокуратуры министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу Tut.by и его копий, сообщили агентству БЕЛТА в Мининформ республики. По версии прокуратуры, установлено “многочисленные факты нарушений закона о СМИ”. Так, прокуроры утверждают, что в публикациях портала “содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL”.

Реакция ОБСЕ, США и ЕС

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены разгромом белорусскими властями одного из самых популярных в стране независимых новостных порталов Tut.by. События вокруг этого онлайн-СМИ “еще раз подчеркивают тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступ к информации и безопасностью журналистов” в Беларуси, заявила во вторник, 18 мая, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза ​​Рибейро.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен из-за ситуации с порталом Tut.by, доступ к которому был ограничен, а также с компанией “ТУТ БАЙ МЕДИА”, в отношении сотрудников которой возбудили уголовное дело по статье об уклонении от “уплаты налогов в особо крупном размере”. Соответствующая запись размещен во вторник, 18 мая, на каналах оппозиционерки.

В свою очередь, США резко осудили давление властей Беларуси на один из самых популярных в республике независимых новостных порталов Tut.by. Обыски в офисах Tut.by и домах его сотрудников прошли “под надуманным предлогом расследования налогового мошенничества”, говорится в заявлении на сайте посольства США в Беларуси, опубликованном во вторник, 18 мая.

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