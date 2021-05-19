Украина отреагировала на репрессии белорусских властей в отношении оппозиционного СМИ

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“Осуждаем блокировки властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса http://tut.by и преследования его журналистов. TUT.BY известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусские власти прекратить атаки на свободу слова”, — написал Николенко.

Контекст

Во вторник, 18 мая, в офисы портала TUT.BY пришли представители департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь.

Как уточняется в материале на портале TUT.BY, по состоянию на вечер вторника, сотрудники, которые находились в офисе, в том числе члены редакции, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены. Представители ДФР находятся и в региональных офисах издание.

Наконец, силовики также пришли домой к ряду журналистов, включая главного редактора Марину Золотову. Двери на ее этаже выломаны.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе КГК, касательно “должностных лиц” TUT BY MEDIA (“ТУТ БАЙ МЕДИА”) 18 мая возбуждено уголовное дело. По версии ведомства, говорится части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь — об уклонении от “уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере”.

Как сообщал УНН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены разгромом белорусскими властями одного из самых популярных в стране независимых новостных порталов TUT.BY. События вокруг этого онлайн-СМИ “еще раз подчеркивают тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступ к информации и безопасностью журналистов” в Беларуси, заявила во вторник, 18 мая, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

В свою очередь, США резко осудили давление властей Беларуси на один из самых популярных в республике независимых новостных порталов TUT.BY. Обыски в офисах TUT.BY и домах его сотрудников прошли “под надуманным предлогом расследования налогового мошенничества”, говорится в заявлении на сайте посольства США в Беларуси, опубликованном во вторник, 18 мая.