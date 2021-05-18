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У Білорусі затримані 13 співробітників одного з головних опозиційних видань

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У центральному офісі TUT.BY як і раніше проходить обшук. Співробітники, які вранці прийшли на роботу, не виходять на зв’язок, попередньо затримали 13 осіб, повідомило саме видання в своєму Telegram, пише УНН.

У Білорусі затримані 13 співробітників одного з головних опозиційних видань

Деталі

У головного редактора порталу Марини Золотової обшук пройшов будинку, її відвезли в ДФР КДК Білорусі.

Оперативники приходили й до інших співробітників компанії. У деяких редакторів вилучили техніку, але вони знаходяться на волі в статусі свідків.

Також видання опублікувало список затриманих.

Контекст

Вдень 18 травня влада Білорусі заблокували сайт TUT.BY, пояснивши це “численними фактами порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації”.

Проти керівників видання порушено кримінальну справу за статтею про ухиляння від сплати податків.

TUT.BY — один з найбільших незалежних інформаційних порталів в Білорусі. У грудні 2020 року суд позбавив його статусу ЗМІ через нібито недостовірну інформацію в матеріалах, присвячених президентським виборам, але редакція продовжила роботу.

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