У Білорусі затримані 13 співробітників одного з головних опозиційних видань
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У центральному офісі TUT.BY як і раніше проходить обшук. Співробітники, які вранці прийшли на роботу, не виходять на зв’язок, попередньо затримали 13 осіб, повідомило саме видання в своєму Telegram, пише УНН.
Деталі
У головного редактора порталу Марини Золотової обшук пройшов будинку, її відвезли в ДФР КДК Білорусі.
Оперативники приходили й до інших співробітників компанії. У деяких редакторів вилучили техніку, але вони знаходяться на волі в статусі свідків.
Також видання опублікувало список затриманих.
Контекст
Вдень 18 травня влада Білорусі заблокували сайт TUT.BY, пояснивши це “численними фактами порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації”.
Проти керівників видання порушено кримінальну справу за статтею про ухиляння від сплати податків.
TUT.BY — один з найбільших незалежних інформаційних порталів в Білорусі. У грудні 2020 року суд позбавив його статусу ЗМІ через нібито недостовірну інформацію в матеріалах, присвячених президентським виборам, але редакція продовжила роботу.