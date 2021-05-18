В Беларуси задержаны 13 сотрудников одного из главных оппозиционных изданий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В центральном офисе TUT.BY по-прежнему проходит обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь, предварительно задержали 13 человек, сообщило само издание в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР КДК Беларуси.
Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.
Также издание опубликовало список задержаных.
Контекст
Днем 18 мая власти Беларуси заблокировали сайт TUT.BY, объяснив это “многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации”.
Против руководителей издания возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.
TUT.BY — один из самых крупных независимых информационных порталов в Беларуси. В декабре 2020 года суд лишил его статуса СМИ из-за якобы недостоверной информации в материалах, посвященных президентским выборам, но редакция продолжила работу.