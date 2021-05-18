У Білорусі порушили кримінальну справу проти одного з головних опозиційних ЗМІ, його сайт заблоковано

Деталі

“Департаментом фінансових розслідувань Комітету державного контролю 18 травня в відношенні посадових осіб ТОВ „ТУТ БАЙ МЕДІА“ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 243 КК (ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі)”, — сказано в повідомленні.

У ньому наголошується, що ТОВ “ТУТ БАЙ МЕДІА” в 2019 році отримано статус резидента Парку високих технологій (ПВТ) і, за даними ДФР, ним була нібито отримана виручка, не обумовлена діяльністю, дозволеної для резидентів ПВТ, про що було поінформовано адміністрацію парку. “На підставі наданих ДФР відомостей про допущені товариством порушення, Наглядовою радою ПВТ 18 травня прийнято рішення про втрату ТОВ “ТУТ БАЙ МЕДІА” права на податкові пільги, що надаються відповідно до декрету президента від 22 вересня 2005 року № 12 “Про Парк високих технологій”, — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим в КДК вказали на те, що в результаті нібито необґрунтованого використання ТОВ “ТУТ БАЙ МЕДІА” державної підтримки як резидента ПВТ “державі було завдано збитків в особливо великому розмірі”. “Органами фінансових розслідувань Комітету держконтролю проводяться невідкладні слідчі та інші процесуальні дії по встановленню всіх обставин і осіб, причетних до протиправної діяльності”, — сказано в повідомленні.

Раніше міністерство інформації республіки винесло порталу TUT.BY чотири письмових попередження, після чого суд і позбавив портал статусу мережевого видання.

Сайт ЗМІ заблокований

Мінінформ Білорусі обмежив доступ до TUT.BY, доступ до пошти mail.tut.by також обмежений. Генеральна прокуратура Білорусі нібито встановила численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в ряді публікацій на інтернет-ресурсі TUT.BY. В даних матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL.

Раніше

Співробітники Департаменту фінансових розслідувань (ДФР) Комітету державного контролю Білорусі прийшли, імовірно, з обшуками в офіс видання TUT.BY і квартири співробітників.