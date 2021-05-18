В Беларуси возбудили уголовное дело против одного из главных оппозиционных СМИ, его сайт заблокирован
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” (TUT.BY) якобы по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба КГК, передает УНН.
Детали
“Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая в отношении должностных лиц ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)”, — сказано в сообщении.
В нем отмечается, что ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) и, по данным ДФР, им была якобы получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем была проинформирована администрация парка. “На основании предоставленных ДФР сведений о допущенных обществом нарушениях, Наблюдательным советом ПВТ 18 мая принято решение об утрате ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента от 22 сентября 2005 года № 12 “О Парке высоких технологий”, — говорится в сообщении.
В связи с этим в КГК указали на то, что в результате якобы необоснованного использования ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” государственной поддержки как резидента ПВТ “государству был причинен ущерб в особо крупном размере”. “Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности”, — сказано в сообщении.
Ранее министерство информации республики вынесло порталу TUT.BY четыре письменных предупреждения, после чего суд и лишил портал статуса сетевого издания.
Сайт СМИ заблокирован
Мининформ Беларуси ограничил доступ к TUT.BY, доступ к почте mail.tut.by также ограничен. Генеральная прокуратура Беларуси якобы установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.BY. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.
Ранее
Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Беларуси пришли, предположительно, с обысками в офис издания TUT.BY и квартиры сотрудников.