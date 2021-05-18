Білоруські силовики прийшли в офіс одного з найбільших незалежних ЗМІ республіки

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“Відразу кілька редакторів TUT.BY повідомляють про те, що до них прийшли співробітники ДФР. У тому числі — до головного редактора Марини Золотової”, — сказано в повідомленні. Крім того не відповідають на дзвінки співробітники редакції, які були в офісі.

У Комітеті державного контролю Білорусі поки не коментують ситуацію.

“Не відповідають на дзвінки співробітники, які були в офісі TUT.BY, в тому числі редакція. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані”, — додали там.

У пресслужбі Комітету держконтролю, куди входить Департамент фінансових розслідувань, сказали Onliner, що інформація про причини приходу силовиків в TUT.BY буде оприлюднена пізніше.

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Вчора Лукашенко підписав закон, що розширює права силовиків на застосування зброї.