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Білоруські силовики прийшли в офіс одного з найбільших незалежних ЗМІ республіки

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Співробітники Департаменту фінансових розслідувань (ДФР) Комітету державного контролю Білорусі прийшли, імовірно, з обшуками в офіс видання TUT.BY і квартири співробітників. Про це повідомляє у вівторок саме ЗМІ, пише УНН.

Білоруські силовики прийшли в офіс одного з найбільших незалежних ЗМІ республіки

Деталі

“Відразу кілька редакторів TUT.BY повідомляють про те, що до них прийшли співробітники ДФР. У тому числі — до головного редактора Марини Золотової”, — сказано в повідомленні. Крім того не відповідають на дзвінки співробітники редакції, які були в офісі.

У Комітеті державного контролю Білорусі поки не коментують ситуацію.

“Не відповідають на дзвінки співробітники, які були в офісі TUT.BY, в тому числі редакція. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані”, — додали там.

У пресслужбі Комітету держконтролю, куди входить Департамент фінансових розслідувань, сказали Onliner, що інформація про причини приходу силовиків в TUT.BY буде оприлюднена пізніше.

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