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Белорусские силовики пришли в офис одного из крупнейших независимых СМИ республики

Киев • УНН

 • 15989 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Беларуси пришли, предположительно, с обысками в офис издания TUT.BY и квартиры сотрудников. Об этом сообщает во вторник само СМИ, пишет УНН.

Белорусские силовики пришли в офис одного из крупнейших независимых СМИ республики

Детали

“Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе — к главному редактору Марине Золотовой”, — сказано в сообщении. Кроме того не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.

В Комитете государственного контроля Беларуси пока не комментируют ситуацию.

“Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены”, — добавили там.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в TUT.BY будет обнародована позже.

Ранее

Вчера Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков на применение оружия.

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