Белорусские силовики пришли в офис одного из крупнейших независимых СМИ республики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Беларуси пришли, предположительно, с обысками в офис издания TUT.BY и квартиры сотрудников. Об этом сообщает во вторник само СМИ, пишет УНН.
Детали
“Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе — к главному редактору Марине Золотовой”, — сказано в сообщении. Кроме того не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.
В Комитете государственного контроля Беларуси пока не комментируют ситуацию.
“Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены”, — добавили там.
В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в TUT.BY будет обнародована позже.
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