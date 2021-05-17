Лукашенко підписав закон, який розширює права силовиків на застосування зброї

Деталі

Документ був раніше прийнятий парламентом і схвалений Радою Республіки. Він передбачає розширення кола осіб, які підлягають державному захисту. Тепер це не тільки судді, співробітники правоохоронних і контролюючих органів, органів державної охорони, але також:

військовослужбовці будь-яких військ і формувань у разі здійснення охорони громадського порядку;

співробітники Служби безпеки президента;

співробітники Оперативно-аналітичного центру при президенті;

“Інші особи в зв’язку з посяганням на їхню безпеку”;

близькі всіх названих осіб.

Таким чином, фактично державний захист може бути надано абсолютно будь-якій людині, якій загрожує небезпека у зв’язку зі службовою діяльністю, “в тому числі державним службовцям, суддям, працівникам ЗМІ, членам виборчих комісій, іншим особам, а також їх близьким”, пояснює БелТА.

Доповнення

Більш того, новий закон дозволяє надавати держзахист особі, навіть коли немає безпосередньої загрози посягання на його життя, здоров’я і майно. Серед заходів захисту тепер передбачено і зміну зовнішності — як для об’єкта, що захищається, так і для його близьких. Також для осіб, які займають посади, може бути застосоване збереження конфіденційності їхніх даних.

Закон поки що не опублікований. Він вступить в силу через місяць після офіційного опублікування.