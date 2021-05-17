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Лукашенко підписав закон, який розширює права силовиків на застосування зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні Олександр Лукашенко підписав зміни в закон “Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих (наглядових) органів, співробітників органу державної охорони”. Новий закон включений до Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь, пише УНН.

Лукашенко підписав закон, який розширює права силовиків на застосування зброї

Деталі

Документ був раніше прийнятий парламентом і схвалений Радою Республіки. Він передбачає розширення кола осіб, які підлягають державному захисту. Тепер це не тільки судді, співробітники правоохоронних і контролюючих органів, органів державної охорони, але також:

  • військовослужбовці будь-яких військ і формувань у разі здійснення охорони громадського порядку;
  • співробітники Служби безпеки президента;
  • співробітники Оперативно-аналітичного центру при президенті;
  • “Інші особи в зв’язку з посяганням на їхню безпеку”;
  • близькі всіх названих осіб.

    • Таким чином, фактично державний захист може бути надано абсолютно будь-якій людині, якій загрожує небезпека у зв’язку зі службовою діяльністю, “в тому числі державним службовцям, суддям, працівникам ЗМІ, членам виборчих комісій, іншим особам, а також їх близьким”, пояснює БелТА.

    Доповнення

    Більш того, новий закон дозволяє надавати держзахист особі, навіть коли немає безпосередньої загрози посягання на його життя, здоров’я і майно. Серед заходів захисту тепер передбачено і зміну зовнішності — як для об’єкта, що захищається, так і для його близьких. Також для осіб, які займають посади, може бути застосоване збереження конфіденційності їхніх даних.

    Закон поки що не опублікований. Він вступить в силу через місяць після офіційного опублікування.

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