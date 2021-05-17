Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков на применение оружия

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 47837 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 96439 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 109903 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 280681 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 162575 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 433837 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 328626 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220122 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247318 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256662 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
72%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 31261 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 60587 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 45448 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 24839 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 20391 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 46099 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 61272 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 163371 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 280681 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 433837 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20767 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 29221 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58570 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81910 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 66454 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков на применение оружия

Киев • УНН

 • 17793 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в закон “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны”. Новый закон включен в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, пишет УНН.

Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков на применение оружия

Детали

Документ был ранее принят парламентом и одобрен Советом Республики. Он предусматривает расширение круга лиц, которые подлежат государственной защите. Теперь это не только судьи, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, органов госохраны, но также:

  • военнослужащие любых войск и формирований в случае осуществления охраны общественного порядка;
  • сотрудники Службы безопасности президента;
  • сотрудники Оперативно-аналитического центра при президенте;
  • “иные лица в связи с посягательством на их безопасность”;
  • близкие всех названных лиц.

    • Таким образом, фактически государственная защита может быть предоставлена абсолютно любому человеку, которому грозит опасность в связи со служебной деятельностью, “в том числе государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким”, поясняет БелТА.

    Дополнение

    Более того, новый закон позволяет предоставлять госзащиту лицу, даже когда нет непосредственной угрозы посягательства на его жизнь, здоровье и имущество. Среди мер защиты теперь предусмотрено и изменение внешности — как для защищаемого, так и для его близких. Также для лиц, занимающих должности, может быть применено сохранение конфиденциальности их данных.

    Закон пока что не опубликован. Он вступит в силу спустя месяц после официального опубликования.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    Новости Мира
    Brent
    $66.30
    Bitcoin
    $83,637.90
    S&P 500
    $5,096.39
    Tesla
    $240.21
    Газ TTF
    $36.40
    Золото
    $3,057.44
    Ethereum
    $1,818.12