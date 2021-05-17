Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков на применение оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в закон “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны”. Новый закон включен в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, пишет УНН.
Детали
Документ был ранее принят парламентом и одобрен Советом Республики. Он предусматривает расширение круга лиц, которые подлежат государственной защите. Теперь это не только судьи, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, органов госохраны, но также:
Таким образом, фактически государственная защита может быть предоставлена абсолютно любому человеку, которому грозит опасность в связи со служебной деятельностью, “в том числе государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким”, поясняет БелТА.
Дополнение
Более того, новый закон позволяет предоставлять госзащиту лицу, даже когда нет непосредственной угрозы посягательства на его жизнь, здоровье и имущество. Среди мер защиты теперь предусмотрено и изменение внешности — как для защищаемого, так и для его близких. Также для лиц, занимающих должности, может быть применено сохранение конфиденциальности их данных.
Закон пока что не опубликован. Он вступит в силу спустя месяц после официального опубликования.