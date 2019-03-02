Председатель СБУ убежден, что кандидаты в президенты не заинтересованы в конфликте между силовыми структурами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "Украина" высказал убеждение, что кандидаты в президенты Украины не заинтересованы в конфликте между силовыми структурами, сообщает УНН.
“Позиция СБУ конструктивная и мы будем делать все вместе (с ГПУ и МВД — ред) для того, чтобы обеспечить свободное волеизъявление граждан. А те, что говорят по поводу конфликтов, поверьте мне, это говорят те, кто хочет, чтобы эти конфликты были на самом деле. Я убежден, что наши кандидаты не заинтересованы в наших конфликтах. В конфликтах между руководителями правоохранительной системы заинтересованы больше те, кто за поребриком для того, чтобы мы поссорились, начали конфликтовать, делали ошибки и, чтобы в конце концов или возмутили ситуацию в обществе, или наши выборы, которые будут проведены 31 марта признать нелегитимными”, — заявил он.
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Как сообщал УНН, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.
Ранее Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса.
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Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.
Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.