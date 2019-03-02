Председатель СБУ убежден, что кандидаты в президенты не заинтересованы в конфликте между силовыми структурами

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 5436 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32547 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121554 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123810 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122208 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153916 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117305 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Председатель СБУ убежден, что кандидаты в президенты не заинтересованы в конфликте между силовыми структурами

Председатель СБУ убежден, что кандидаты в президенты не заинтересованы в конфликте между силовыми структурами

Киев  •  УНН

 • 8472 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "Украина" высказал убеждение, что кандидаты в президенты Украины не заинтересованы в конфликте между силовыми структурами, сообщает УНН.

“Позиция СБУ конструктивная и мы будем делать все вместе (с ГПУ и МВД — ред) для того, чтобы обеспечить свободное волеизъявление граждан. А те, что говорят по поводу конфликтов, поверьте мне, это говорят те, кто хочет, чтобы эти конфликты были на самом деле. Я убежден, что наши кандидаты не заинтересованы в наших конфликтах. В конфликтах между руководителями правоохранительной системы заинтересованы больше те, кто за поребриком для того, чтобы мы поссорились, начали конфликтовать, делали ошибки и, чтобы в конце концов или возмутили ситуацию в обществе, или наши выборы, которые будут проведены 31 марта признать нелегитимными”, — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко: ни одного дела против кандидатов в Президенты нет

Как сообщал УНН, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.

Ранее Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса.

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Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.

Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.

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