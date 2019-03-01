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Луценко: жодної справи проти кандидатів у президенти немає

Луценко: жодної справи проти кандидатів у президенти немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У нас немає жодної справи проти кандидатів в президенти за порушення виборчого законодавства. На цьому наголосив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"На сьогодні у нас у всіх немає жодної справи проти кандидатів в президенти. Знаю щонайменше трьох, які б дуже цього хотіли, щоби стати жертвами політичних репресій, але їх немає”, - наголосив Луценко.

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Він також уточнив, що кандидати не можуть організовувати будь-які незаконні дії, наприклад видачу грошей, завозити іноземних технологів, які будуть діяти всупереч чинному законодавству, і в тому числі через підкуп виборців, здійснювати незаконну агітацію, а також викривляти списки.

Раніше Аваков розповів, де фіксують найбільше порушень виборчого процесу.

Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.

Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.

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