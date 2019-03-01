Луценко: жодної справи проти кандидатів у президенти немає

"На сьогодні у нас у всіх немає жодної справи проти кандидатів в президенти. Знаю щонайменше трьох, які б дуже цього хотіли, щоби стати жертвами політичних репресій, але їх немає”, - наголосив Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Силовики заявили про єдність заради чесних виборів

Він також уточнив, що кандидати не можуть організовувати будь-які незаконні дії, наприклад видачу грошей, завозити іноземних технологів, які будуть діяти всупереч чинному законодавству, і в тому числі через підкуп виборців, здійснювати незаконну агітацію, а також викривляти списки.

Раніше Аваков розповів, де фіксують найбільше порушень виборчого процесу.

Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.

Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.