Поліція відкрила вже 107 пов'язаних з виборами проваджень

Сергій Князєв зазначив, що "з початку передвиборчої кампанії поліцейські вже відкрили 107 кримінальних проваджень".

Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

"Найбільше порушень виявлено у місті Києві та Дніпропетровській області. Зазначені події пов’язані, здебільшого, з незаконною агітацією - це 1,3 тисячі фактів. Ще 241 факт стосувався підкупу виборців. Також поліція зафіксувала 70 фактів хуліганства та 53 факти пошкодження майна", - повідомили у поліції.

Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.

Найбільше адміністративних правопорушень виявлено працівниками поліції Кіровоградської області та Києва. За результатами розгляду адміністративних матеріалів судами прийнято рішення щодо 61 протоколу.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України.

У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.