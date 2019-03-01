Полиция открыла уже 107 связанных с выборами производств
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сергей Князев отметил, что "с начала предвыборной кампании полицейские уже открыли 107 уголовных производств".
Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
"Больше всего нарушений выявлено в Киеве и Днепропетровской области. Указанные события связаны, в основном, с незаконной агитацией - это 1,3 тысячи фактов. Еще 241 факт касался подкупа избирателей. Также полиция зафиксировала 70 фактов хулиганства и 53 факта повреждения имущества", - сообщили в полиции.
Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.
Больше всего административных правонарушений выявлено сотрудниками полиции Кировоградской области и Киева. По результатам рассмотрения административных материалов судами принято решение по 61 протоколу.
Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.
В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019 года.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.