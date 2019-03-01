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Луценко: ни одного дела против кандидатов в президенты нет

Луценко: ни одного дела против кандидатов в президенты нет

Киев  •  УНН

 • 8382 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. У нас нет ни одного дела против кандидатов в президенты за нарушение избирательного законодательства. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"На сегодня у нас у всех нет ни одного дела против кандидатов в президенты. Знаю не менее трех, которые очень этого хотели, чтобы стать жертвами политических репрессий, но их нет", - подчеркнул Луценко.

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Он также уточнил, что кандидаты не могут организовывать любые незаконные действия, например выдачу денег, завозить иностранных технологов, которые будут действовать вопреки действующему законодательству, и в том числе через подкуп избирателей, осуществлять незаконную агитацию, а также искажать списки.

Ранее Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса.

Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.

Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.

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