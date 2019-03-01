Аваков розповів, де фіксують найбільше порушень виборчого процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Наразі найбільше правопорушень під час виборчого процесу зафіксовано в Київській та Дніпропетровській областях. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Завдяки Інформаційно-аналітичній системі „Вибори-2019“ можна спостерігати за правопорушеннями під час виборчого процесу. Найбільше наразі зафіксовано в Київській, Дніпропетровській областях та Києві”, — сказав Аваков.
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Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.
Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.