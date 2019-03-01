Поліція розпочне охорону виборчих дільниць з 21 березня — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Працівники всіх підрозділів Національної поліції з 21 березня заступають до забезпечення публічного порядку та охорони виборчих дільниць. Про це сьогодні, 1 березня, під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН.
“З 21 березня для забезпечення публічного порядку, охорони виборчих дільниць і виборчої документації, заступлять працівники всіх підрозділів Національної поліції”, — повідомив Яровий.
Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич наголосив, що єдині, хто не нестимуть службу на виборчих дільницях — це бійці спецпідрозділів поліції особливого призначення, патрульної поліції особливого призначення та тактико-оперативного реагування патрульної поліції. Вони працюватимуть виключно в складі мобільних резервів та реагуватимуть на порушення громадського порядку і порушення, пов’язані з виборчим процесом.
Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.