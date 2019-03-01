Поліція розпочне охорону виборчих дільниць з 21 березня — МВС

“З 21 березня для забезпечення публічного порядку, охорони виборчих дільниць і виборчої документації, заступлять працівники всіх підрозділів Національної поліції”, — повідомив Яровий.

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич наголосив, що єдині, хто не нестимуть службу на виборчих дільницях — це бійці спецпідрозділів поліції особливого призначення, патрульної поліції особливого призначення та тактико-оперативного реагування патрульної поліції. Вони працюватимуть виключно в складі мобільних резервів та реагуватимуть на порушення громадського порядку і порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.



