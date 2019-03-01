Полиция начнет охрану избирательных участков с 21 марта - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Работники всех подразделений Национальной полиции с 21 марта заступают к обеспечению общественного порядка и охраны избирательных участков. Об этом сегодня, 1 марта, во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН.
"С 21 марта для обеспечения общественного порядка, охраны избирательных участков и избирательной документации, заменят работники всех подразделений Национальной полиции", - сообщил Яровой.
Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что единственные, кто не будет нести службу на избирательных участках - это бойцы спецподразделений полиции особого назначения, патрульной полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования патрульной полиции. Они будут работать исключительно в составе мобильных резервов и реагировать на нарушения общественного порядка и нарушения, связанные с избирательным процессом.
Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.