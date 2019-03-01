Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сейчас больше всего правонарушений во время избирательного процесса зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Благодаря Информационно-аналитической системе "Выборы-2019" можно наблюдать за правонарушениями в ходе избирательного процесса. Больше всего пока зафиксировано в Киевской, Днепропетровской областях и Киеве", - сказал Аваков.
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Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.
Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.