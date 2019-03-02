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Голова СБУ переконаний, що кандидати у президенти не зацікавлені у конфлікті між силовими структурами

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Голова СБУ Василь Грицак в ефірі телеканалу “Україна” висловив переконання, що кандидати у президенти України не зацікавлені у конфлікті між силовими структурами, повідомляє УНН.

“Позиція СБУ конструктивна і ми будемо робити все разом (з ГПУ та МВС — ред) для того, щоб забезпечити вільне волевиявлення громадян. А ті, що говорять з приводу конфліктів, повірте мені, це говорять ті, хто хоче, щоб ці конфлікти були насправді. Я переконаний, що наші кандидати не зацікавлені в наших конфліктах. В конфліктах між керівниками правоохоронної системи зацікавлені більше ті, хто за порєбриком для того, щоб ми посварились, почали конфліктувати, робили помилки і, щоб в кінці кінців або збурили ситуацію в суспільстві, або наші вибори, які будуть проведені 31 березня визнати нелегітимними”, — заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко: жодної справи проти кандидатів у президенти немає

Як повідомляв УНН, головні силовики країни — міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили про співпрацю і єдність заради проведення чесних виборів.

Раніше Аваков розповів, де фіксують найбільше порушень виборчого процесу.

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Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.

Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.

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