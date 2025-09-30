48.440.03
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
Голосование по исключению Израиля из европейского футбола отложено из-за Трампа

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Голосование членов УЕФА по исключению Израиля из европейского футбола отложено, поскольку президент США Дональд Трамп продвигает свой 20-пунктный мирный план для прекращения войны в Газе. Лидеры европейского футбола считают, что введение спортивных санкций против Израиля не является правильным шагом во время мирных переговоров.

Голосование по исключению Израиля из европейского футбола отложено из-за Трампа

Голосование членов УЕФА по исключению Израиля из европейского футбола отложено, так как пока решено не спешить с санкциями, пока президент США Дональд Трамп продвигает свой план прекращения войны в Газе. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Голосование УЕФА по исключению Израиля из европейского футбола отложено, пока Дональд Трамп пытается прекратить войну в Газе 

- пишет издание.

По информации источников, на прошлой неделе УЕФА получила сообщения о растущем недовольстве среди членов исполнительного комитета УЕФА и европейских футбольных ассоциаций относительно исключения израильских команд.

Однако с тех пор президент Трамп обнародовал 20-пунктный план мира, направленный на прекращение двухлетней войны, и сейчас продолжаются переговоры по заключению соглашения между Израилем и Хамасом.

Среди лидеров европейского футбола сейчас царит мнение, что введение спортивных санкций против Израиля не будет правильным шагом в процессе мирных переговоров.

Норвегия была одной из самых активных европейских стран, выступивших за то, чтобы Израиль остался участником спортивных соревнований на фоне разрушений и опустошений в Газе.

Прибыль от матча в Осло будет передана гуманитарным работникам для оказания помощи в Газе.

Однако, объявляя сегодня состав своей команды, тренер Стале Сольбаккен отказался обсуждать конфликт, заявив, что выскажет свое мнение об Израиле только после матча.

Давление с целью исключения Израиля из УЕФА усилилось после того, как комиссия ООН по расследованию заявила, что Израиль совершает геноцид в Газе. Израиль отрицает это, настаивая, что он борется за уничтожение Хамаса и возвращение заложников после атак 7 октября 2023 года.

Напомним

24 сентября сообщалось, что несмотря на призывы к отстранению из-за военных действий, Израиль сохранил членство в УЕФА благодаря активному вмешательству США и ряда влиятельных футбольных структур. Вопрос исключения пока снят с повестки дня.

Однако, уже на следующий день, стало известно, что члены УЕФА большинством голосов поддерживают запрет Израилю участвовать в европейских футбольных турнирах на следующей неделе. Решение рассматривается на фоне протестов и заключения Комиссии ООН о геноциде в Газе, а группа советников ООН призвала ФИФА и УЕФА отстранить израильскую сборную от международных соревнований как "необходимый ответ на нарушения прав человека".

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
УЕФА
Израиль
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Осло
Дональд Трамп
Норвегия
Сектор Газа