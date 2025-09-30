Голосование по исключению Израиля из европейского футбола отложено из-за Трампа
Киев • УНН
Голосование членов УЕФА по исключению Израиля из европейского футбола отложено, поскольку президент США Дональд Трамп продвигает свой 20-пунктный мирный план для прекращения войны в Газе. Лидеры европейского футбола считают, что введение спортивных санкций против Израиля не является правильным шагом во время мирных переговоров.
По информации источников, на прошлой неделе УЕФА получила сообщения о растущем недовольстве среди членов исполнительного комитета УЕФА и европейских футбольных ассоциаций относительно исключения израильских команд.
Однако с тех пор президент Трамп обнародовал 20-пунктный план мира, направленный на прекращение двухлетней войны, и сейчас продолжаются переговоры по заключению соглашения между Израилем и Хамасом.
Среди лидеров европейского футбола сейчас царит мнение, что введение спортивных санкций против Израиля не будет правильным шагом в процессе мирных переговоров.
Норвегия была одной из самых активных европейских стран, выступивших за то, чтобы Израиль остался участником спортивных соревнований на фоне разрушений и опустошений в Газе.
Прибыль от матча в Осло будет передана гуманитарным работникам для оказания помощи в Газе.
Однако, объявляя сегодня состав своей команды, тренер Стале Сольбаккен отказался обсуждать конфликт, заявив, что выскажет свое мнение об Израиле только после матча.
Давление с целью исключения Израиля из УЕФА усилилось после того, как комиссия ООН по расследованию заявила, что Израиль совершает геноцид в Газе. Израиль отрицает это, настаивая, что он борется за уничтожение Хамаса и возвращение заложников после атак 7 октября 2023 года.
Напомним
24 сентября сообщалось, что несмотря на призывы к отстранению из-за военных действий, Израиль сохранил членство в УЕФА благодаря активному вмешательству США и ряда влиятельных футбольных структур. Вопрос исключения пока снят с повестки дня.
Однако, уже на следующий день, стало известно, что члены УЕФА большинством голосов поддерживают запрет Израилю участвовать в европейских футбольных турнирах на следующей неделе. Решение рассматривается на фоне протестов и заключения Комиссии ООН о геноциде в Газе, а группа советников ООН призвала ФИФА и УЕФА отстранить израильскую сборную от международных соревнований как "необходимый ответ на нарушения прав человека".
Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.