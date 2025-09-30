Голосування щодо виключення Ізраїлю з європейського футболу відкладено через Трампа

Голосування членів УЄФА щодо виключення Ізраїлю з європейського футболу відкладено, адже поки вирішено не поспішати із санкціями, поки президент США Дональд Трамп просуває свій план припинення війни в Газі. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Голосування УЄФА щодо виключення Ізраїлю з європейського футболу відкладено, поки Дональд Трамп намагається припинити війну в Газі - пише видання.

За інформацією джерел, минулого тижня УЄФА отримала повідомлення про зростання невдоволення серед членів виконавчого комітету УЄФА та європейських футбольних асоціацій щодо виключення ізраїльських команд.

Однак з того часу президент Трамп оприлюднив 20-пунктний план миру, спрямований на припинення дворічної війни, і наразі тривають переговори щодо укладення угоди між Ізраїлем та Хамасом.

Серед лідерів європейського футболу зараз панує думка, що введення спортивних санкцій проти Ізраїлю не буде правильним кроком в процесі мирних переговорів.

Норвегія була однією з найактивніших європейських країн, які виступили за те, щоб Ізраїль залишився учасником спортивних змагань на тлі руйнувань і спустошень у Газі.

Прибуток від матчу в Осло буде переданий гуманітарним працівникам для надання допомоги в Газі.

Однак, оголошуючи сьогодні склад своєї команди, тренер Стале Сольбаккен відмовився обговорювати конфлікт, заявивши, що висловить свою думку про Ізраїль лише після матчу.

Тиск з метою виключення Ізраїлю з УЄФА посилився після того, як комісія ООН з розслідування заявила, що Ізраїль вчиняє геноцид у Газі. Ізраїль заперечує це, наполягаючи, що він бореться за знищення Хамасу і повернення заручників після атак 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо

24 вересня повідомлялося, що попри заклики до відсторонення через воєнні дії, Ізраїль зберіг членство в УЄФА завдяки активному втручанню США та низки впливових футбольних структур. Питання виключення наразі зняте з порядку денного.

Однак, вже наступного дня, стало відомо, що члени УЄФА більшістю голосів підтримують заборону Ізраїлю брати участь у європейських футбольних турнірах наступного тижня. Рішення розглядається на тлі протестів та висновку Комісії ООН про геноцид у Газі, а група радників ООН закликала ФІФА та УЄФА відсторонити ізраїльську збірну від міжнародних змагань як "необхідну відповідь на порушення прав людини".

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.