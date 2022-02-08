Глубоководный выпуск: компания, пополнявшая иностранные счета Тарпана, выигрывает гостендеры во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В прошлом году промышленно-коммерческая фирма "Коно" одержала победу в гостендере на почти полмиллиона гривен, сообщает УНН со ссылкой на сайт анализа публичных закупок Clarity Project.
Детали
Фирма “Коно” выиграла в тендере на сумму 465 908 грн (с коммунальным предприятием “Стрыйводоканал”, что во Львовской области), и уже заключила соответствующий договор.
Ранее именно фирма “Коно” была посредником в схеме поставок материалов для строительства “Глубоководного выпуска” и фигурирует в материалах уголовного производства по факту хищения средств на проекте.
Об этом, в частности, говорится в постановлении суда.
Цитата
“Pipelife Norge AS” после получения 30.12.2010 от Общества с ограниченной ответственностью “Промышленно-коммерческая фирма “Коно” денежных средств по договору поставки от 29.11.2010 № 23/10 в размере 5 289 217,68 долларов США, 23.02.2011 со своего расчетного счета, открытого в “Daske Bank A/S of Trondheim of Norway” переведено 810 284, 68 Евро на расчетный счет № 620044 “SHYSHOVSKA Oksana”, открытый в “Compagnie Monegasque De Banque”, — говорится в документе.
Шишовская Оксана — бывшая жена главного подозреваемого дела “Глубоководного выпуска" Руслана Тарпана.
К теме
Ранее правоохранители Монако обратили внимание на компанию “Piplife Norge AS”, через которую, по их мнению, Тарпан и Шишовська вероятно осуществляли финансовую активность с целью возможного отмывания средств на проекте “Глубоководный выпуск”.
Напомним
Руслан Тарпан — главный подозреваемый в организации и хищении госсредств из проекта “Глубоководный выпуск”. В конце прошлого года его заочно арестовали и, после рассмотрения апелляции, которую подали адвокаты подозреваемого, прокуратура будет инициировать его экстрадицию из ОАЭ, где Тарпан сейчас предположительно проживает.
Правоохранители отмечают — в Украине Тарпану грозит до 12 лет заключения.