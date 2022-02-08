Польша безвозмездно передаст Украине военное оборудование
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правительство Республики Польша во вторник одобрило постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины компонентов военного оборудования из средств польских Вооруженных сил. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания правительства, пишет УНН.
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"Совет Министров принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины компонентов военного оборудования из средств Вооруженных Сил Республики Польша, представленное Министром национальной обороны. Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику", - говорится в коммюнике.
Детали
Сообщили, что решение о передаче оборудования было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии.
Как отметили, "передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей".
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Что было раньше
Как писал УНН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что с этой недели Польша начнет поставлять оружие в Украину.