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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Польща безкоштовно передасть Україні військове обладнання

Польща безкоштовно передасть Україні військове обладнання

Київ • УНН

 • 22050 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уряд Республіки Польща у вівторок схвалив постанову про безкоштовне надання Збройним силам України компонентів військового обладнання за рахунок коштів польських Збройних сил. Про це йдеться у комюніке за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Цитата

"Рада Міністрів схвалила постанову про безкоштовне надання Збройним силам України компонентів військового обладнання із засобів ЗС Республіки Польща, яку презентував міністр національної оборони. Польща залишається солідарною з Україною перед загрозою з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безкоштовно військову техніку", - ідеться в комюніке.

Деталі

Повідомили, що рішення про надання обладнання було ухвалено внаслідок проведеного аналізу з огляду на необхідність забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки потрібного рівня запасів армії.

Як зазначили, "надання техніки східному сусідові не зменшить боєздатності польських військових частин".

Постанова набирає чинності з дня її схвалення.

Що було раніше

Як писав УНН, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що з цього тижня Польща почне постачати зброю в Україну.

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