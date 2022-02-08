Польща безкоштовно передасть Україні військове обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уряд Республіки Польща у вівторок схвалив постанову про безкоштовне надання Збройним силам України компонентів військового обладнання за рахунок коштів польських Збройних сил. Про це йдеться у комюніке за підсумками засідання уряду, пише УНН.
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"Рада Міністрів схвалила постанову про безкоштовне надання Збройним силам України компонентів військового обладнання із засобів ЗС Республіки Польща, яку презентував міністр національної оборони. Польща залишається солідарною з Україною перед загрозою з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безкоштовно військову техніку", - ідеться в комюніке.
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Повідомили, що рішення про надання обладнання було ухвалено внаслідок проведеного аналізу з огляду на необхідність забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки потрібного рівня запасів армії.
Як зазначили, "надання техніки східному сусідові не зменшить боєздатності польських військових частин".
Постанова набирає чинності з дня її схвалення.
Що було раніше
Як писав УНН, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що з цього тижня Польща почне постачати зброю в Україну.