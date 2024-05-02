USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало строительство нового судна, которое сегодня было передано Администрации морских портов Украины. Судно в ближайшее время оно начнет работу в порту Рени Одесской области.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Агентство США по международному развитию профинансировало строительство нового судна для Администрации морских портов Украины. Сегодня заместитель администратора USAID - US Agency for International Development Изобель Коулман и посол США в Украине Бриджит Бринк торжественно передали это судно для нужд Администрации морских портов Украины. В ближайшее время оно начнет работу в порту Рени - говорится в сообщении.

Отмечается, что лоцманское судно построено в Украине силами национального производителя и полностью профинансировано USAID.

Дополнительное судно означает возможность увеличения судозаходов и это один из механизмов Стратегии развития портов Дунайского кластера. Порты Рени, Измаил, Усть-Дунайск в прошлом году забрали на себя треть всего грузооборота. За последние 4 месяца дунайские порты обработали более 5,5 млн тонн грузов, из которых на экспорт - 4 млн тонн. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры системно сотрудничает с американскими партнерами над развитием портового кластера. Благодаря этому сотрудничеству было привлечено оборудование для защиты объектов критической инфраструктуры морских портов, передано специальную технику для перевалки груза, привлечено дополнительное финансирование для проектов развития логистики в регионе - сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним,

По случаю включения в состав национального флота Украины на катерах "Ирпень" и "Рени" проведен ритуал поднятия Военно-морских флагов Вооруженных Сил Украины. Катерам, которые были переданы Эстонией, дали названия в честь города-героя Ирпень и города Рени.