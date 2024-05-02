USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  47872 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  54443 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  68949 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  84404 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105635 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125293 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124437 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119035 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115009 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101844 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины для эксплуатации в порту Рени в Одесской области.

Экономика •   •  1340 просмотра
USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в россию до отмены дополнительных мер безопасности и усиленного режима контроля при пересечении государственной границы.

Новости Мира •   •  1715 просмотра
Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

Во время 538 визитов в места несвободы Аппарат Омбудсмена внес 140 представлений о нарушениях, в частности, о телесных повреждениях осужденных, отсутствии надлежащей медицинской помощи, отсутствии личного пространства из-за переполненности учреждений.

Общество •   •  2500 просмотра
Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ

Военно-морские силы Украины получили два катера, подаренные Эстонией, под названием "Ирпень" и "Рени", во время церемонии, на которых были подняты военно-морские флаги в знак включения их в состав украинского флота.

Война •   •  4743 просмотра
На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ

Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР

Украина обсудила с послом Южной Кореи использование Россией северокорейских ракет и боеприпасов, выразив благодарность за поддержку Южной Кореи в противостоянии российской агрессии.

Война •   •  5986 просмотра
Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР

Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.

Война •   •  5325 просмотра
Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом

Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень

Количество учеников, обучающихся на негосударственном языке, уменьшилось с 455 000 до начала полномасштабного вторжения до всего 4 000 с начала вторжения, что означает более чем 100-кратное увеличение количества учеников, которые перешли на обучение на украинском языке за год.

Общество •   •  4874 просмотра
Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень

Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики

Российские войска обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гимназию, предприятие, грузовики и мопед.

Война •   •  6437 просмотра
Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики

Оккупантов в Крыму "штормит": в воинских частях раздаются сирены

Крымский мост перекрыт, звучат сирены.

Война •   •  8034 просмотра
Оккупантов в Крыму "штормит": в воинских частях раздаются сирены

Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный

Ситуация на валютном рынке пока контролируемая, а Украина успешно перешла к режиму управляемого плавающего валютного курса без шоков, отметил глава НБУ Андрей Пышный. Неопределенность, которая есть, по словам руководителя Нацбанка связана с рисками безопасности, война - ключевой фактор, который генерирует риски.

Экономика •   •  6846 просмотра
Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный