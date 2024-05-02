USAID профінансувало будівництво нового судна, яке було передано Адміністрації морських портів України - Мінрозвитку

ukenru
19:41 • 35060 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 83770 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 109642 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 112074 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 225257 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154270 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144947 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131850 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121556 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112808 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147045 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122653 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128432 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133057 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108758 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 225266 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382845 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438931 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447439 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356978 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109647 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128432 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122653 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97824 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107339 перегляди
Актуальне
USAID профінансувало будівництво нового судна, яке було передано Адміністрації морських портів України - Мінрозвитку

USAID профінансувало будівництво нового судна, яке було передано Адміністрації морських портів України - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 45481 перегляди

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало будівництво нового судна, яке було передано Адміністрації морських портів України для експлуатації в порту Рені в Одеській області.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало будівництво нового судна, яке сьогодні було передано Адміністрації морських портів України. Судно найближчим часом воно розпочне роботу у порту Рені на Одещині.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Деталі

Агентство США з міжнародного розвитку профінансувало будівництво нового судна для Адміністрації морських портів України. Сьогодні заступниця адміністратора USAID - US Agency for International Development Ізобель Коулман та посол США в Україні Бріджит Брінк урочисто передали це судно для потреб Адміністрації морських портів України. Найближчим часом воно розпочне роботу у порту Рені

 - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лоцманське судно побудоване в Україні силами національного виробника та повністю профінансовано USAID.

Додаткове судно означає можливість збільшення суднозаходів і це один з механізмів Стратегії розвитку портів Дунайського кластеру. Порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у минулому році забрали на себе третину всього вантажообігу. За останні 4 місяці дунайські порти обробили понад 5,5 млн тонн вантажів, з яких на експорт - 4 млн тонн. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури системно співпрацює з американськими партнерами над розвитком портового кластеру. Завдяки цій співпраці було залучено обладнання для захисту обʼєктів критичної інфраструктури морських портів, передано спеціальну техніку для перевалки вантажу, залучено додаткове фінансування для проєктів розвитку логістики в регіоні

- сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо

З нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" проведено ритуал підняття Військово-морських прапорів Збройних Сил України. Катерам, які були передані Естонією, дали назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63