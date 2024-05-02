USAID профінансувало будівництво нового судна, яке було передано Адміністрації морських портів України - Мінрозвитку

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало будівництво нового судна, яке сьогодні було передано Адміністрації морських портів України. Судно найближчим часом воно розпочне роботу у порту Рені на Одещині.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

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Агентство США з міжнародного розвитку профінансувало будівництво нового судна для Адміністрації морських портів України. Сьогодні заступниця адміністратора USAID - US Agency for International Development Ізобель Коулман та посол США в Україні Бріджит Брінк урочисто передали це судно для потреб Адміністрації морських портів України. Найближчим часом воно розпочне роботу у порту Рені

Зазначається, що лоцманське судно побудоване в Україні силами національного виробника та повністю профінансовано USAID.

Додаткове судно означає можливість збільшення суднозаходів і це один з механізмів Стратегії розвитку портів Дунайського кластеру. Порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у минулому році забрали на себе третину всього вантажообігу. За останні 4 місяці дунайські порти обробили понад 5,5 млн тонн вантажів, з яких на експорт - 4 млн тонн. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури системно співпрацює з американськими партнерами над розвитком портового кластеру. Завдяки цій співпраці було залучено обладнання для захисту обʼєктів критичної інфраструктури морських портів, передано спеціальну техніку для перевалки вантажу, залучено додаткове фінансування для проєктів розвитку логістики в регіоні