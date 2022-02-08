В Вене возобновились переговоры относительно ядерной сделки Ирана

ukru
15 марта, 19:03 • 105722 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140947 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121948 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115576 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104047 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101087 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91434 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123056 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126879 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127248 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 50388 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 53302 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 68227 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 36913 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 38229 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123055 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123095 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260630 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289987 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226346 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104783 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126877 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111215 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128511 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130554 просмотра
Актуальное
В Вене возобновились переговоры относительно ядерной сделки Ирана

В Вене возобновились переговоры относительно ядерной сделки Ирана

Киев • УНН

 • 18064 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о ядерной сделке Тегерана с мировыми державами 2015 года возобновились во вторник после 10-дневного перерыва. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Координатор переговоров Энрике Мора отказался от комментариев журналистам. За несколько часов для переговоров прибыл главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам Али Багери Кане.

"После небольшого перерыва возобновляется 8-й раунд Vienna Talks", - говорится в сообщении миссии Ирана при Организации Объединенных Наций в Вене в Twitter.

Делегаты заявили, что переговоры достигли ограниченного прогресса с тех пор, как они возобновились в ноябре после пятимесячного перерыва, вызванного избранием президента Ирана Ибрагима Раиси.

Переговоры ускорились в прошлом месяце, но ряд жизненно важных вопросов остается нерешенным.

Дополнение

Соглашение 2015 года наложило ограничения на ядерную деятельность Ирана.

Иран отрицает стремление к ядерному оружию.

Тогдашний президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году, повторно наложив карательные санкции США на экономику Ирана, которые сократили его жизненно важеный экспорт нефти.

В ответ Иран нарушил много ограничений соглашения и вышел далеко за их пределы, обогащая уран до уровня, близкого к оружейному, и используя для этого передовые центрифуги.

Иран настаивает на том, что поскольку Соединенные Штаты вышли из соглашения, Вашингтон должен сделать первый шаг, согласившись снять санкции. Западные официальные лица заявляют, что ищут решение, при котором обе стороны будут действовать скоординированно.

After a short break, 8th round of#ViennaTalksis resumed.pic.twitter.com/RsjDr5siXy

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN-Vienna (@PMIRAN_Vienna)February 8, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы