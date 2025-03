В Вене возобновились переговоры относительно ядерной сделки Ирана

Детали

Координатор переговоров Энрике Мора отказался от комментариев журналистам. За несколько часов для переговоров прибыл главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам Али Багери Кане.

"После небольшого перерыва возобновляется 8-й раунд Vienna Talks", - говорится в сообщении миссии Ирана при Организации Объединенных Наций в Вене в Twitter.

Делегаты заявили, что переговоры достигли ограниченного прогресса с тех пор, как они возобновились в ноябре после пятимесячного перерыва, вызванного избранием президента Ирана Ибрагима Раиси.

Переговоры ускорились в прошлом месяце, но ряд жизненно важных вопросов остается нерешенным.

Дополнение

Соглашение 2015 года наложило ограничения на ядерную деятельность Ирана.

Иран отрицает стремление к ядерному оружию.

Тогдашний президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году, повторно наложив карательные санкции США на экономику Ирана, которые сократили его жизненно важеный экспорт нефти.

В ответ Иран нарушил много ограничений соглашения и вышел далеко за их пределы, обогащая уран до уровня, близкого к оружейному, и используя для этого передовые центрифуги.

Иран настаивает на том, что поскольку Соединенные Штаты вышли из соглашения, Вашингтон должен сделать первый шаг, согласившись снять санкции. Западные официальные лица заявляют, что ищут решение, при котором обе стороны будут действовать скоординированно.

After a short break, 8th round of#ViennaTalksis resumed.pic.twitter.com/RsjDr5siXy

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN-Vienna (@PMIRAN_Vienna) February 8, 2022