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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД Франции подтвердили, что Украина может бить французскими ракетами большой дальности по рф

Киев  •  УНН

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Глава МИД Франции заявил об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины и разрешении использовать французские ракеты для самообороны. Барро также не исключил возможность участия французских войск в конфликте.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запустить французские ракеты большой дальности по россии "в целях самообороны", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Барро заявил СМИ, что "красных линий" в поддержке Украины не существует.

По его словам, Украина может запустить французские ракеты большой дальности по россии "в целях самообороны", но не стал подтверждать, использовалось ли уже французское оружие.

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", - сказал Барро.

Добавим

Издание напоминает, что президент Франции Макрон указал на готовность Франции разрешить запуск своих ракет по россии в начале этого года. Но комментарии Барро значимы, поскольку прозвучали через несколько дней после того, как впервые были использованы ракеты большой дальности США и Великобритании.

Барро, который провел переговоры с министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне в пятницу, сказал, что западные союзники не должны ограничивать поддержку Украины против россии и "не устанавливать и не выражать красные линии".

На вопрос, может ли это вообще означать участие французских войск в боевых действиях, он ответил: "Мы не исключаем никаких вариантов".

"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", — сказал он.

Барро намекнул на приглашение Украины вступить в НАТО, как того просил президент Зеленский. "Мы открыты для приглашения, и поэтому в наших обсуждениях с друзьями и союзниками, а также друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", — сказал Барро.

И он предположил, что западным странам придется увеличить сумму, которую они тратят на оборону, заметив: "Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что нам придется столкнуться с этими новыми вызовами".

Комментарии Барро прозвучали после недели значительной эскалации в Украине — впервые запущенные британскими и американскими ракетами большой дальности по россии, запуск россией межконтинентальной баллистической ракеты и предположение владимира путина о возможности глобальной войны.

Один источник в правительстве Великобритании описывает этот момент как "критический момент" перед зимой и перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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