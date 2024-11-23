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Кулеба обратится в СБУ и МВД из-за срыва отопительного сезона в Кривом Роге

Киев  •  УНН

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Почти 1000 домов в Кривом Роге до сих пор без тепла, что задело 130 тысяч абонентов, 11 больниц и 43 учебных заведения. Вице-премьер Кулеба инициирует расследование и обещает восстановить отопление до 8 декабря.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба обратится в Службу безопасности и министерство внутренних дел, по расследованию срыва отопительного сезона в Кривом Роге, передает УНН.

"Основной вопрос - отопительный сезон в городе (Кривой Рог - ред.). Почти 1000 домов до сих пор остаются без тепла. Это 130 тысяч абонентов, 11 больниц, 43 учебных заведения", - сообщил Кулеба в Telegram.

По его словам он провел оперативный Штаб по прохождению отопительного сезона и заслушал доклады руководства города и области, Нафтогаза, Криворожской ТЭЦ, Госэнергонадзора о причинах допущения критической ситуации. По итогам принят ряд решений.

"В городе будет работать Штаб по ликвидации последствий аварий и подключению домов к теплу. Руководитель штаба - мой заместитель Тимур Ткаченко. Укрэнерго не будет применять отключение электричества в той части города, где есть проблемы с отоплением", - отметил министр.

Также Минразвития вводит особый контроль, чтобы начисления за отопление тем, кто фактически услугу не получил, не осуществлялись. Платежки должны быть нулевыми. 

Сейчас каждая область страны должна немедленно провести инвентаризацию состояния подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

"Также Минразвития обращается в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел относительно срыва отопительного сезона в Кривом Роге", - подчеркнул Кулеба.

Напомним

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заверил, что отопление во всех домах Кривого Рога будет подключено до 8 декабря. Сейчас без тепла остаются 934 дома.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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