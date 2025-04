У Відні відновилися переговори щодо ядерної угоди Ірану

Деталі

Координатор переговорів Енріке Мора відмовився від коментарів журналістам. За кілька годин для переговорів прибув головний переговорник Ірану з ядерних питань Алі Багері Кані.

"Після невеликої перерви відновлюється 8-й раунд Vienna Talks", — йдеться у повідомленні місії Ірану при Організації Об'єднаних Націй у Відні у Twitter.

Делегати заявили, що переговори досягли обмеженого прогресу з того часу, як вони відновилися в листопаді після п'ятимісячної перерви, викликаної обранням президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

Переговори прискорилися минулого місяця, але низка життєво важливих питань залишається невирішеною.

Доповнення

Угода 2015 року наклала обмеження на ядерну діяльність Ірану.

Іран заперечує прагнення ядерної зброї.

Тодішній президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати із угоди у 2018 році, повторно наклавши каральні санкції США на економіку Ірану, які скоротили його життєво важливий експорт нафти.

У відповідь Іран порушив багато обмежень угоди і вийшов далеко за їхні межі, збагачуючи уран до рівня, близького до збройового, і використовуючи для цього передові центрифуги.

Іран наполягає на тому, що оскільки Сполучені Штати вийшли з угоди, Вашингтон має зробити перший крок, погодившись зняти санкції. Західні офіційні особи заявляють, що шукають рішення, за якого обидві сторони діятимуть скоординовано.

After a short break, 8th round of #ViennaTalks is resumed. pic.twitter.com/RsjDr5siXy

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN-Vienna (@PMIRAN_Vienna) February 8, 2022