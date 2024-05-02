Оккупантов в Крыму "штормит": в воинских частях раздаются сирены

В воинских частях россиян во временно оккупированном Крыму звучит сирена. Об этом сообщил Телеграм-канал Крымский ветер, пишет УНН.

Перед этим этот же канал сообщил о перекрытии движения Крымского моста для движения автомобильного транспорта.

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За некоторое время до появления этих сообщений, появилась информация об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории Крыма. После чего, СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.